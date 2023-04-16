Петербургская компания Melon Fashion Group, владеющая брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela, объявила о сотрудничестве с сервисом «Яндекс Маркет». На сегодняшний день на маркетплейсе доступны весенне-летние коллекции двух марок группы – Zarina и Befree.

Как отмечают партнеры, благодаря сотрудничеству, в дальнейшем новые коллекции брендов будут появляться на маркете так же быстро, что и в розничных магазинах сети. Как и другие заказы на платформе, покупки можно получить как курьерской доставкой, так и в пунктах выдачи заказов по всей стране. Кроме того, сервис предлагает возможность примерить все вещи перед покупкой.

В будущем планируется расширение ассортимента группы на «Яндекс Маркете» и запуск коллекций Sela и Love Republic. Компании также рассматривают создание совместных коллекций и специальных коллабораций.

На сегодняшний день на маркете представлено свыше 50 млн товаров от 44 тыс. магазинов-партнеров. «Яндекс Маркет» может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркете можно на сайте и в приложении, а также в приложении Яндекс Go — в разделе «Маркет».