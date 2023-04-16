Российский бренд базового нижнего белья и одежды Belle You представил коллаборацию с фотографом и художником Павлом Харатяном.

Коллекция Gravity посвящена красоте женского тела с его плавными изгибами и формой. В нее вошли футболки и толстовки свободного кроя, модели из фактурного хлопка – боди, кардиган, топ-халтер, легинсы и велосипедки. На изделия капсулы нанесены эскизы Павла, деликатно подчеркивающие изгибы тела и добавляющие акценты дополнительными декоративными элементами.

Все вещи выполнены в спокойной цветовой палитре: молочном, кофейном, шоколадном, а также оттенках классического тофу и нежного шалфея. Благодаря этому, изделия отлично сочетаются между собой и идеально впишутся в любой гардероб.

«Когда ты начинаешь смотреть на людей и их особенности через призму искусства, всё меняется. В чертах, которые они сами не принимают и всячески пытаются скрыть, легко отыскать прекрасное», – рассказал Павел Харатян.