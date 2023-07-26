Кафе-кондитерские “Волконский” и бренд дизайнерской одежды Akhmadullina Dreams объединились этим летом, чтобы представить нечто особенное для модной московской публики.

В июле при покупке кофе to go в “Волконском” вы получаете эксклюзивную возможность дополнить свой стильный образ стаканчиком, оформленным оригинальным летним принтом от Akhmadullina Dreams: сказочные коты и романтичные тигры в летней гамме молочных, персиковых и небесных оттенков. В рамках акции можно принять участие в активностях в социальных сетях и получить уникальные предложения от обоих брендов!

“Волконский” – это популярная сеть кафе-кондитерских, которая ежедневно радует гостей ароматным кофе, авторскими десертами, свежей выпечкой и интересными новинками меню. В стильных интерьерах кофеен подают вкусные и разнообразные завтраки с самого утра. Сюда можно забежать за любимым кофе в середине напряженного рабочего дня, а вечером – отдохнуть на открытой веранде на свежем воздухе, наслаждаясь блюдом из нового летнего меню.

Akhmadullina Dreams – это бренд красивой и стильной одежды, вторая линия известного российского дизайнера Алёны Ахмадуллиной. В этом году бренд отмечает свой шестой день рождения и представляет новую невероятную летнюю коллекцию с романтичными платьями и женственными базовыми моделями с узнаваемым фирменным почерком в крое, цветовой гамме и, конечно, принтах.

Для тех, кто следит за модными тенденциями и не пропускает стильные новинки, в рамках коллаборации “Волконского” и Akhmadullina Dreams будут выпущены стаканчики в авторском дизайне, который цитирует принты из летней коллекции. И, конечно же, оба бренда подготовили интересные и вкусные подарки, чтобы порадовать своих самых активных и преданных гостей/клиентов.

Следите за новостями в группах брендов и ловите летнее настроение, которое подарят вам яркие краски от Akhmadullina Dreams и неповторимые вкусы от “Волконского”.

В своей коллаборации “Волконский” и Akhmadullina Dreams объединили для вас вкус, стиль и моду.

