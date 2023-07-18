29 июня в Санкт-Петербурге прошла конференция БЬЮТИПЕРСПЕКТИВА, созданная Викторией BIZNESSIRI - основателем студии красоты NAKERATINILA и наставником предпринимателей. Мероприятие собрало десятки владельцев бизнесов и мастеров в бьюти-индустрии.

Организаторы реализовали микс-формат: соединили на одной площадке бизнес-часть с участием четырех спикеров-предпринимателей с атмосферой элитной вечеринки с устрицами и шампанским.

Виктория Попова: «Для нас было важно в первую очередь передать актуальные и рабочие инструменты по поиску клиентов и работе с сотрудниками, стратегии развития для предпринимателей в 2023-24 гг., четкие цифрами и конверсии по всем бизнес-процессам. Но при этом мне было важно показать разные подходы к ведению бизнеса, вдохновить участников на быстрый и комфортный переход на следующий этап. Поэтому был сделан такой подбор спикеров: именно владельцы бизнеса в разных сферах, и каждый — со своим уникальным опытом и с очень достойными, стабильными результатами».

Среди экспертов конференции выступили — основатель школы визуализации брендов Полина Логинова, владелец петербургской школы танцев Ксения Микичура, а также Максимилиан Лапин, основатель холдинга "Розовый кролик" (104К подписчиков в социальных медиа).

Виктория Попова поделилась собственным опытом вывода студии красоты на ТОП-уровень и достижением стабильной прибыли в 500-700 тыс в месяц на студии 52 кВ м и дала участникам практические инструменты для эффективного управления бизнесом при минимальном участии в операционке.

Приглашенные спикеры рассказали про продающую упаковку соцсетей, которая приводит клиентов и приносит прибыль бизнесу без ведения сторис 24/7, а также о "телесном интеллекте" и его роли в масштабировании предпринимателей.

Также Максимилиан Лапин и Виктория Попова провели открытый диалог о мужском и женском в бизнесе и обсудили, как в нынешних реалиях связаны предпринимательство и отношения.

Партнерами конференции выступили премиальные бренды: ресторан ROZE&Dance, официальный дистрибьютор косметики CADIVEU в России, фитнес-студия NEWFIT и производитель алкогольны напитков Ладога.

Мероприятие собрало гостей из Санкт-Петербурга, других городов России и участников из Белоруссии.

Виктория Попова: «Мне удалось создать уникальное в своем роде мероприятие, в котором мы совместили и проверенный годами бизнес-контент, и эстетику, качественный нетворкинг в дорогой атмосфере Total White, всё это приправили морепродуктами и вкусными закусками, сопровождением ведущего, вокалисткой и записью подкаста для ютуба. Мне очень приятно, что среди участниц были и ученики, прошедшие мои программы и даже бывшие сотрудники, которые видели бизнес изнутри и хотят прийти к такому же уровню, не потратив на это много лет. В ближайшее время я планирую проводить реалити для владельцев бьюти-бизнеса, с которыми в режиме реального времени буду увеличивать клиентскую базу и прибыль бизнеса, помогать нанимать сотрудников, работать с аналитикой и открывать свои студии красоты. Это не было запланировано ранее, но горящие глаза посетителей мероприятия, их отклик и восторженные отзывы вдохновили меня на подобный формат».