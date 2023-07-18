В Москве на площадке Старт Хаб на Красном Октябре состоялся финал треков «Экспорт» и «Техносуверенитет» конкурса «Фабрики Дизайна 2.0».

Мероприятие открыл дизайн-стендап, на котором эксперты в сфере дизайна поделились интересными кейсами и решениями из практики российских и зарубежных компания.

Антон Алфер, генеральный директор ГК ALFER GROUP, основатель платформы КРЕАТИВНАЯПЛАФОРМА.РФ, президент Ассоциации МОДНАЯ СЕТЬ:

«Любой конкурс — это поиск лидеров. На конкурс поступает много заявок, а проявляют себя только самые лучшие. Соответственно для участников это возможность самореализации, перспектива прокачать свои проекты, потому что здесь есть доступ прямой к трекерам, кураторам, экспертам, а также шанс сколаборироваться с другими участниками. Любой успех — это результат эффективной коммуникации. Сегодня здесь офлайн-площадка, где эти коммуникации могут продуктивно реализоваться, поэтому я уверен, что благодаря проекту «Фабрика Дизайна» и участию в конкурсе «Фабрика Дизайна 2.0» многие идеи ждет успех».

Олег Ордин, промышленный дизайнер, основатель проекта Russian Design Heroes, о том, как российский дизайн создает нашу идентичность:

«Дизайн – это формирование идентичности определенной аудитории людей, которая должна получить некие выгоды, интересы или любовь с каким то продуктом, в соответствии с этим наша задача, как дизайнеров нового поколения найти эти смыслы, которые близки нашим людям, влюбиться в них самим, раскопать инсайды, которые могут сделать и эстетику и функцию, отражающей наше представление о мире, те материалы которые близки нам, и конечно тогда это повлияет на востребованность продукта и на его финансовую емкость».

В рамках финала конкурса состоялся круглый стол «Дизайн как бизнес-стратегия: опыт российских компаний». Его участники обсудили то, как в новых рыночных условиях дизайн-компетенции становятся важной частью деятельности российских компаний по созданию и реализации продуктовых, технологических и коммуникационных стратегий и практик. Эксперты поделились своим опытом применения инструментов дизайн-мышления и дизайн-стратегий для выпуска продукта с улучшенными пользовательскими свойствами, выхода на новые международные и нишевые рынки, развития эффективных коммуникационных каналов. В круглом столе приняли участие представители компаний Сбер, Яндекс, КАМАЗ, ТПП Тулы и Москвы, эксперты дизайн индустрии из Крыма, Тулы, Санкт-Петербурга и Москвы, представители Администрации Президента и Депутатского корпуса Российской Федерации.

За круглым столом последовали питчи финалистов конкурса «Фабрика дизайна 2.0». Суммарно в финале приняли участие 47 команд, которые представили 62 проекта.

«Фабрика дизайна 2.0» — второй конкурс решений в области промышленного дизайна, создающий новые продукты, обеспечивающие технологическую независимость и отвечающий на запросы населения страны. Его организатором выступает Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Союзом Дизайнеров России.