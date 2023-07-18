Дом моды Ulyana Sergeenko представил летнюю демикутюрную коллекцию, вдохновленную творчеством Константина Сомова, одного из лидеров художественного объединения «Мир искусства». Получились яркие и элегантные вещи и аксессуары, которые пропитаны стилем ретро.

В коллекцию вошли платья, топы и юбки в различных фактурах и формах. Приталенные силуэты подчеркивают женственность и изящество, а струящиеся ткани органзы — легкость и свободу самовыражения. Особое внимание уделено узорам, выполненнымдизайн-бюро Ulyana Sergeenko: геометрические фигуры, цветы и котики объединяются в причудливых композициях. Нельзя не заметить узнаваемые коды Дома Ulyana Sergeenko: рукава-фонарики, воланы, съемные пояса, ярусы воздушных тканей на юбках, элегантные корсеты и народные мотивы.

Демикутюрная коллекция Ulyana Sergeenko оказалась богата и на необычные аксессуары: ожерелья из жемчуга, серьги в виде яблок и котиков, броши с эмалью, золотые кольца с эмалью и жемчугами, забавные заколки из хрусталя и кристаллов, чокеры из елецкого кружева с хрустальными элементами и жемчужинами.

Дом Ulyana Sergeenko традиционно работает с народными промыслами, используя в производстве моделей кружева, хрустальные детали и такие техники, как ростовская финифть.