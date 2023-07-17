Французский косметический бренд Bioderma совместно с благотворительным фондом «Галчонок», учрежденным актрисой Юлией Пересильд, проводит акцию, направленную на помощь детям с органическими поражениями центральной нервной системы, в том числе с церебральным параличом.

В ней примут участие три популярных средства Bioderma: мицеллярная вода Sensibio H20, гель для умывания Sensibio и двухфазное средство для снятия водостойкого макияжа Sensibio H2O.

До 30 сентября 2023 года c суммы от каждого проданного флакона NAOS перечислит благотворительному фонду 15 руб. Акция продлится до 30 сентября.

Фонд «Галчонок» и компания NAOS выступают за то, чтобы каждый ребенок имел счастливое детство, ходил в детский сад и школу, дружил и познавал новое, и, безусловно, мог рассчитывать на принятие и дружелюбное отношение со стороны окружающих.

За время сотрудничества с «Галчонком» компания NAOS передала благотворительному фонду почти 4 миллиона рублей — это стало возможно в том числе благодаря ежегодной поддержке покупателей.