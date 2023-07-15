6 июля в «Галерее на Елоховском» прошел митап арт-индустрии, организованный Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Встреча прошла при поддержке одного из крупнейших девелоперов России – группы «Самолет» и была посвящена влиянию искусства на современный облик Москвы.

В митапе приняли участие: заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Людмила Цой; управляющий партнер и куратор «Галереи на Елоховском», руководитель и основатель архитектурного бюро «Marianna Petrenko» Марианна Петренко; куратор направления «Современное искусство» и руководитель юнита «Art Вышка» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, коллекционер и организатор выставок современного искусства, телеведущий на канале «Россия-К» Пьер-Кристиан Броше; территориальный директор «Самолет Москва» Никита Шувалов. Модератором встречи выступила основательница Центра современного искусства ВИНЗАВОД Софья Троценко.

Заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Людмила Цой рассказала о мерах поддержки, оказываемых арт-индустрии: «Одна из наших ключевых целей – интеграция московских предпринимателей в крупнейшие городские события. Под участниками арт-рынка мы понимаем художников, коллекционеров, галереи, ярмарки, музеи, фонды поддержки искусства, маркетплейсы, арт-кластеры, агентства и медиа. Так, успешно запущена программа переосмысления городской среды «Арт-фабрика», где заказчиками выступают крупные столичные компании. Они налаживают коммуникацию с галереями, архитектурными и дизайн-бюро для дальнейшей разработки нестандартных арт-решений для задач бизнеса».

Кроме того, Людмила Цой отметила, что Агентство Креативных Индустрий при в течение двух лет принимает участие на ярмарках Cosmoscow и blazar, предоставляя возможность более 30-ти галереям презентовать свои объекты.

Территориальный директор «Самолет Москва» Никита Шувалов рассказал о главных принципах работы компании: «Мы создаем современную жилую инфраструктуру, где каждая площадка становится точкой притяжения для наших клиентов. Одна из главных задач, которые реализует группа «Самолет» – комфортные условия внутри кварталов компании, где есть все необходимое для поддержания высокого уровня жизни».

В ответ на вопрос корреспондента Агнессы Куприяновой он отметил, что, поддерживая арт-индустрию в Москве, компания «Самолет» стремится создать комфортные как для жизни, так и для бизнеса условия. Арт-объекты становятся дополнительными точками притяжения и создают добавленную стоимость, которая впоследствии конвертируется в цену квадратного метра. Уникальность этого предложения, по словам Шувалова, заключается в формировании качественной и безопасной среды, которая зависит от множества факторов. Компания считает, что именно это позволит улучшить качественные характеристики проектов и, соотвественно, положительно скажется на бизнесе.

Спикер также отметил, что внедрение арт-объектов в кварталы «Самолета» и проект «Арт-фабрика», реализуемый совместно с Агентством Креативных Индустрий, станет для компании «Самолет» первым шагом на территорию искусства. «По итогам проекта в трех кварталах – Верейская 41, Заречье Парк и Остафьево – будет установлен современный паблик-арт», – резюмировал Никита Шувалов.

Он также сообщил, что весной текущего года были проведены глубинные исследования среди жителей кварталов группы «Самолет» на тему отношения к публичному искусству. По итогам опросов 88% респондентов положительно отозвались о внедрении арт-объектов в месте проживания, 61% опрошенных при выборе квартиры обращают внимание на наличие подобных объектов искусства, 83% одобряют функциональные арт-объекты с удобными зонами отдыха, 60% расценивают такие объекты в качестве укрытия от дождя, 47% отметили особую эстетику авторских скульптур, 36% участников выделили граффити на стенах зданий, а 30% захотели видеть световые инсталляции.

«Паблик-арт делает городское пространство более интересным, дружелюбным и стимулирует развитие городского туризма, а также повышает спрос на наш продукт. Это выигрышная история и для жителей, и для бизнеса», – заключил Никита Шувалов. Так, по его мнению, сегодня культурным кодом Москвы можно назвать Атриум, фасад которого стал огромнейшим арт-объектом и полотном для реализации всевозможных идей. «Со своей личной стороны я выражаю огромное уважение главному архитектору города Москвы за одобрение такое концепции», – добавил он.

Управляющий партнер и куратор «Галереи на Елоховском» Марианна Петренко отметила актуальность внедрения современного искусства в городскую среду и рассказала о планах галереи: «Мы открыты для горизонтальных связей с другими галереями, обмена опытом, работы по совместным выставкам. Мы ищем молодых художников и проводим open-call. Мы развиваем нестандартный подход к библиофильской теме, букинистике, проводим эти мероприятия и очень хотим популяризировать книгу в современном мире. В будущем хотим создать творческие мастерские для художников».

Куратор направления «Современное искусство» и руководитель юнита «Art Вышка» Школы дизайна НИУ ВШЭ Пьер-Кристиан Броше отметил роль владельцев городских галерей, как одну из решающих: «Галеристы становятся основоположниками современного искусства в городах. Во многом именно от галеристов зависит судьба художников, поэтому важно контролировать работу частного сектора по данному направлению для рационального использования ресурсов».

Агентство креативных индустрий регулярно организует встречи арт-индустрии, чтобы оставаться в курсе актуальных запросов со стороны креативного сообщества и отвечать релевантными мерами поддержки.