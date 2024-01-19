Новый подход к поддержке женской груди, забота о здоровье и комфорте, а также тонкая работа с палитрой оттенков и нестандартные для бельевых брендов сочетания – это те причины, благодаря которым клиенты снова и снова возвращаются в Le Journal Intime. Этой весной бренд представляет новую коллекцию Jardin Majorelle, вдохновленную невероятными красками легендарного сада Ива Сен-Лорана, и капсулу купальников Deauville - оммаж известному французскому морскому курорту.

Коллекция Jardin Majorelle - это сочные, счастливые цвета, ощущение радости и ожидания теплых дней. Коллекция создана для того, чтобы стать частью воздушных летних нарядов: тонкие яркие бретели, интригующая полупрозрачность, красивые линии вырезов. Настроение передает цитата Ива Сен-Лорана, вышитая на деталях моделей: “Le destin aide les personnes courageux” («Судьба помогает храбрым»). Как всегда, Le Journal Intime вместе с эстетикой легкости и воздушности предлагает надежную поддержку груди благодаря технологичному материалу power-net, запатентованному крою и технологии пошива.

Коллекция купальников Deauville вдохновлена размеренной жизнью респектабельного морского курорта, расположенного недалеко от Парижа, и его сдержанной пляжной модой аристократической богемы.

Традиционно Le Journal Intime делает ставку на технологичность материалов, лаконичность дизайна, функциональность. Коллекция выполнена из текстурированного материала с эластичностью в 4-х направлениях. Его матовая поверхность усиливает сочность и глубину оттенков. Модели подтягивают фигуру, текстура подчеркивает изгибы тела. Силуэты в стиле ретро-шик, элегантные линии пройм и вырезов отсылают к моде начала XX века, а технологичный материал и фурнитура передают прогрессивный подход бренда.