21 января в 14:00 состоится авторскаяэкскурсия по выставке «Слава и величие парфюмеров царской России – Поставщиков Высочайшего Двора» от вице-президента Союза коллекционеров России, коллекционера, сооснователя Русского музея парфюмерии – ИриныПетровны Воробьевой в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ. Выставка поддержана Президентским фондом культурных инициатив.

В экспозиции представлены более 700уникальных экспонатов из коллекции основателей Русского музея парфюмерии - Ирины Воробьевой и Дмитрия Самодурова: изысканные флаконы, парфюмерные наборы, духи, одеколоны, помады, пудры, мыла, рекламные издания и предметы дамского будуара от отечественных производителей дореволюционной России. Выставка поделена на разделы, каждый из которых посвященлегендарным российским парфюмерам – АльфонсуРалле, Генриху Брокару, Адольфу Сиу, АлександруОстроумову и другим российским парфюмерам и промышленникам – Поставщикам Высочайшего Двора. Отдельный раздел выставки рассказывает опраздновании 300-летия дома Романовых в 1913 году. Этот юбилей широко отмечался в Российской империи в год наивысшей точки экономического и культурного развития страны начала XX века. Многие российские и зарубежные производители выпустили особую юбилейную продукцию к этому празднику, и парфюмеры не стали исключением.

На авторской экскурсии Ирины Петровнывыставка начинает играть новыми красками. Ведь для большинства людей знание о дореволюционной парфюмерии заканчивается на аромате под названием «Любимый букет императрицы» и многие уверены, что именно он стал впоследствии«Красной Москвой». Но Ирина Петровна с легкостью развевает эти «парфюмерные» мифы. В ходе экскурсии можно узнать и о том, что дореволюционный уход за собой включал помаду для усов, а также специальные мыльные палочки (мыло в форме палочки с колпачком для бритья), что фабрики выпускали не только привычную продукцию, но еще и порошок для серебренияпасхальных яиц, уксусную эссенцию и курительную бумагу для создания ароматов в доме. Флаконы духов и одеколона варьировались от самых крошечных (помещавшихся в футляр в виде пасхального яичка) до огромных «выставочных» на несколько литров. В некоторых из них до сих пор находятся духи, которые сохранились с тех пор.

Также посетители услышат увлекательные историине только про экспонаты, представленные на выставке, но и познакомятся с предметами парфюмерного искусства, которые не вошли в основную экспозицию. Огромный энтузиазм в собирательстве и бережное хранение материала Ириной Петровной позволят не только пощупать, но и «послушать» эти редкости. Рекомендуем не пропустить и получить представления о проектах парфюмерных товариществ Москвы и Санкт-Петербурга начала прошлого века, наследием которых мы пользуемся до сих пор.

Выставка «Слава и величие парфюмеров царской России – Поставщиков высочайшего двора» проходит с 10 ноября 2023 по 9 июня 2024 года в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ в павильоне 54.

Записаться на экскурсию и приобрести билеты на выставку можно на сайте Музея Гаража особого назначения.