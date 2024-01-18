Каждый сезон мы стараемся вдохновлять своих покупателей на создание стильных образов и призываем выражать себя и свою индивидуальность через правильно подобранные одежду, обувь и аксессуары, стараясь предложить только по-настоящему трендовые решения. При этом качество и удобство продукции остаются основополагающими критериями для моделей ассортимента.

В этом сезоне основной идей новой коллекции стало – отражение. Приоткрывая смысл фирменного, знака бренда, мы решили показать взаимосвязь и символизм, дуальность образов как в окружающем нас мире, так и в моде. Магия формы заключена в верхних прямых углах треугольников, идеально отражающихся в нижней части - они создают квадраты, которые в свою очередь повторяют друг друга. Также, как и мужчина с женщиной находят отражение друг в друге. И также, как ваш стиль, характер и настроение отражают ваш внутренний мир и индивидуальность.

Именно поэтому весенняя коллекция SS'24 наполнена яркими оттенками и формами, чтобы каждый и каждая смогли подобрать себе свой образ. Ретро синий, пастельная сирень, мякоть абрикоса и ментоловая свежесть - капсулы наполнены цветом и жизнью. Любителей трендов мы готовы удивить и вдохновить капсулами деним, барбикор и блестящим взрывом шампанского, а ценители классики и нюда оценят вариации моделей в стиле old money и орех.

О бренде Mascotte

Mascotte – модный бренд, специализирующийся на обуви, одежде и аксессуарах для женщин и мужчин, который уже более 20 лет радует своих покупателей удобными, практичными и стильными моделями.

Одна из главных причин успеха и востребованности продукции Mascotte – это постоянный поиск новых технологий, качественных материалов и актуальных трендов. Продукция направлена на наиболее активных потребителей, которые ценят широкий ассортимент и выверенный стиль. Таким образом, свобода для творчества и возможность реализовывать любые модные образы – это ключевые особенности бренда. Одной из визитных карточек Mascotte являются стильные аксессуары, которые великолепно сочетаются с обувью бренда. В 2023 году команда бренда успешно запустили новый streetwear бренд Lite, а также детскую линейку Junior.

На сегодняшний день Mascotte насчитывает более 30 салонов по всей России, включая Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города.