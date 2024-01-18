Пока мы все еще неспешно отходим от длинной череды новогодних каникул, бренд лабораторно выращенных камней Atelier PM уже готов порадовать своих поклонников новой коллекцией, которая получила символичное название «Крылья».

«Когда мы распускаем свои крылья и доверяем их траектории, нам открываются возможности, о которых мы и не осмеливались мечтать», — мысль, которая легла в основу темы и концепции нового дропа. Эта же мысль, по заверению основателя бренда, может стать и девизом каждого ценителя прекрасного на наступивший 2024 год.

«Крылья» — сочетание элегантного и продуманного до мельчайших деталей дизайна с символическим наполнением, которое берет свое начало в духовных ценностях нашей культуры. По словам основателя и идейного вдохновителя Atelier PM, «Крылья» — особый дроп: неспроста было решено представить его в самом начале года. «Это своеобразный ориентир к лучшей версии себя, что как нельзя лучше перекликается с эстетикой бренда», — признается Максим. «Крылья» — своеобразный ориентир к лучшей версии самой себя.

Каждое украшение коллекции выполнено из белого золота, которое контрастирует с насыщенными по цвету лабораторно выращенными изумрудами, сапфирами и турмалином параиба. Благородное сияние муассанитов дополняет композицию уникального дизайна каждого изделия. «Крылья» — идеальный выбор для самых изысканных образов на пути к лучшей версии себя.