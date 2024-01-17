Lamoda и и студия «Толк» запустили подкаст «Одеть надежду», посвященный отечественной индустрии моды. В подкасте, который ведет журналист Алина Малютина, автор Telegram-канала "T(ea)M", и в котором принимают участие гости, рассказывается обо всем: от роли философии и экологии в развитии бренда до выбора каналов присутствия и формирования стратегии для российских брендов. В шоу рассматриваются аспекты управления модой.

В первом эпизоде Дарья Люшина, основательница Śelect Studio, и Вера Колмова, основательница бренда Sorelle, делятся своим опытом создания брендов. Также в этом эпизоде слушатели узнают о трендах и тенденциях, которые будут востребованы в будущем и которые уже реализуются отечественными брендами.

Подкаст будет интересен не только создателям брендов и дизайнерам, но и всем, кто интересуется миром моды и хочет понять, как добиться успеха в этой индустрии. Первый сезон подкаста состоит из шести эпизодов.

Фото взяты из открытых источников.