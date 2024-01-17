19–22 февраля 2024 года в ЦВК «Экспоцентр» состоятся международные выставки CPM – Collection Première Moscow и dreams by CPM body & beach, сообщают организаторы.

Мероприятие организует выставочная компания «Экспо Фьюжн». Выставка CPM – Collection Première Moscow, традиционно запускающая деловую активность сезона, соберёт около 1000 брендов одежды и аксессуаров. Производители из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Турции, Италии, Германии, Китая и других стран презентуют ретейлерам коллекции сезона осень-зима 2024/25. На четыре дня выставка станет не только самой мощной платформой по формированию предзаказов, но и центральной модной площадкой: на подиуме CPM fashion stage состоятся коллективные и монобрендовые показы при поддержке профессиональной команды стилистов и телеканала Fashion TV.

Многие ключевые вопросы, связанные с развитием бельевой индустрии и сегментами одежды для дома и фитнеса, войдут в тематический план делового лектория dreams dialogue. Эксперты Fashion Consulting Group, Caterina Group, Carlin Creative Bureau, Fashion Sfera, Garterblog, MK-agency и другие игроки рынка обсудят стратегии развития продукции, ретейл, тренды, мерчандайзинг, клиентский сервис и маркетинг.

Важной составляющей CPM станет крупнейший в России специализированный бизнес-форум индустрии моды – RFRF Russian Fashion Retail Forum. Более 100 самых ярких экспертов рынка и топ-менеджеров ведущих игроков отрасли поделятся свежей аналитикой, актуальными инструментами и эффективными практиками запуска, управления и развития брендов одежды и ретейл-проектов.

Программа CPM по традиции включает финал ежегодного конкурса молодых дизайнеров PROfashion Masters и проект CPM shop & retail solutions, посвящённый торговому оборудованию и сервисам для ретейла.

Посетители смогут ознакомиться с ведущими учебными заведениями в сфере креативных индустрий, узнать о возможностях развития карьеры и получить консультации в областях стратегии, маркетинга и продаж у консалтинговых агентств на их стендах. Благодаря активному взаимодействию со всем рынком и регулярной работе со стратегическими партнёрами выставка CPM многие годы служит важной платформой для коммуникации и поиска новых деловых контактов, профессионального роста и развития специалистов, аккумулирования и преумножения экспертизы и базы знаний.

Ведущие производители из России, Турции, Китая и других стран презентуют коллекции белья, купальников, одежды для дома и фитнеса будущего сезона на выставке dreams by CPM body & beach. В новом сезоне проект сосредоточится на сегментах active и home, реагируя на наблюдаемые движения рынка и запросы байеров. Организаторы прогнозируют участие более 100 брендов, из которых лишь четверть представит женское и мужское нижнее бельё, пляжную одежду и купальники. Часть компаний продемонстрирует новые коллекции на подиуме в рамках коллективных модных шоу.

Фото взяты из открытых источников.