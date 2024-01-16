Российский бренд Studio 29 объявил о начале финальной распродажи. Осенне-зимнюю коллекцию и новогоднюю капсулу можно будет приобрести по выгодным ценам в магазинах марки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иркутске, а также в специальном разделе на сайте.

Джемперы, комбинезоны, рубашки, лонгсливы и жакеты, а также юбки и платья с пайетками уценены до 45%. В разделе Final Sale вы также найдете теплые аксессуары.

Ранее Studio 29 стала партнером проекта "Помощь". В рамках совместной инициативы они разработали рубашку унисекс, на которую перенесли соединенные руки пожилых и молодых людей (подопечных и помощников) - символ связи поколений. 50 % средств, вырученных от продажи каждой футболки, будут переданы проекту "Помощь".

Фото предоставлены компанией.