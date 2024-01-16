4-я Международная выставка легкой промышленности Fashion Style Russia, объединяющая все отрасли ллегпрома, включая модную одежду, обувь и аксессуары, пройдет в МВЦ "Крокус Экспо" с 19 по 22 февраля 2024 года, сообщают организаторы.

Oрганизаторами выставки выступают Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) и Shoesstar при поддержке Минпромторга РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей. Мероприятие предназначено для специалистов в сфере производства, импорта и ретейла товаров лёгкой промышленности.

В Международной выставке Fashion Style Russia примут участие компании и бренды из разных стран, включая Россию, Белоруссию, Узбекистан, Шри-Ланку, Турцию и Китай.

Разделы выставки:

Одежда

Обувь и аксессуары

Кожа и комплектующие

Меховые изделия

Детская мода

Домашняя одежда и текстиль

Одежда спортивного стиля

Бельевая и пляжная мода

Цифровая печать

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В рамках выставки пройдет трехдневный бизнес-форум, на котором ведущие эксперты легкой промышленности, моды и ритейла обсудят важнейшие вопросы отрасли и поделятся ценными знаниями и опытом.

Главным событием деловой программы Fashion Style Russia станет открывающая пленарная стратегическая сессия "Международная кооперация и сотрудничество в лёгкой промышленности: итоги и перспективы, задачи и планы на 2024 год".

Во время выставки организуются тренд-туры под руководством стилистов, которые познакомят посетителей с экспонентами, модными тенденциями нового сезона и основными трендовыми позициями.

В рамках Fashion Style Podium пройдет четырехдневный показ мод, где свои коллекции представят известные и начинающие дизайнеры.

Афиша и фотографии предоставлены организаторами.