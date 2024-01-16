4-я Международная выставка легкой промышленности Fashion Style Russia, объединяющая все отрасли ллегпрома, включая модную одежду, обувь и аксессуары, пройдет в МВЦ "Крокус Экспо" с 19 по 22 февраля 2024 года, сообщают организаторы.
Oрганизаторами выставки выступают Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) и Shoesstar при поддержке Минпромторга РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей. Мероприятие предназначено для специалистов в сфере производства, импорта и ретейла товаров лёгкой промышленности.
В Международной выставке Fashion Style Russia примут участие компании и бренды из разных стран, включая Россию, Белоруссию, Узбекистан, Шри-Ланку, Турцию и Китай.
Разделы выставки:
- Одежда
- Обувь и аксессуары
- Кожа и комплектующие
- Меховые изделия
- Детская мода
- Домашняя одежда и текстиль
- Одежда спортивного стиля
- Бельевая и пляжная мода
- Цифровая печать
В рамках выставки пройдет трехдневный бизнес-форум, на котором ведущие эксперты легкой промышленности, моды и ритейла обсудят важнейшие вопросы отрасли и поделятся ценными знаниями и опытом.
Главным событием деловой программы Fashion Style Russia станет открывающая пленарная стратегическая сессия "Международная кооперация и сотрудничество в лёгкой промышленности: итоги и перспективы, задачи и планы на 2024 год".
Во время выставки организуются тренд-туры под руководством стилистов, которые познакомят посетителей с экспонентами, модными тенденциями нового сезона и основными трендовыми позициями.
В рамках Fashion Style Podium пройдет четырехдневный показ мод, где свои коллекции представят известные и начинающие дизайнеры.
Афиша и фотографии предоставлены организаторами.