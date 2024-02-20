12 Storeez выпустил свою первую капсулу сезона весна-лето 2024: креативнй директор ренда Ирина Голомаздина решила провести съемки линии, получившей название GI, в Венеции.

В новой коллекции представлены лаконичные модели, отражающие ее видение и вневременные идеи гардероба. Вещи из натуральных материалов производятся в небольших количествах. Мягкая пластичная кожа для элегантных платьев и комплектов Sleek, плотная зернистая кожа для курток Solid, которые можно использовать как верхнюю одежду, замша с велюровым ворсом, тонкий хлопок для весенних курток и тонкая шерсть австралийского мериноса с шелком для трикотажа.

Партнер 12 Storeez, турецкая фабрика Suede Mod, специализируется на этом материале уже более 50 лет. Suede Mod использует только красители, сертифицированные организацией Leather Working Group (LWG), которая оценивает воздействие производства на окружающую среду. Сертифицированные LWG красители сводят к минимуму использование химикатов и силиконов.

В капсулу также вошли легкие пальто, тренчи и трикотаж из тонкой мериносовой шерсти и шелка. Образ дополнен туфлями на шпильке, белыми лоферами и ботильонами. Все текстуры и оттенки сочетаются друг с другом и с вещами из разных коллекций бренда.

Фото предоставлены компанией.