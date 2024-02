В ЦВК «Экспоцентр» 19 февраля стартовал новый сезон международной выставки индустрии моды CPM – Collection Première Moscow. Программу показов, бизнес-форум и более 950 корнеров с новыми коллекциями осень-зима 2024/25 из 27 стран посетили инфлюенсеры и знаменитости, а также несколько тысяч байеров.Выставку торжественно открыли генеральный директор компании-организатора Expo Fusion Александр Шайников, заместитель генерального директора АО «Экспоцентр» Ирина Лященко, генеральный директор итальянской ассоциации моды Ente Moda Italia Альберто Скаччони, а также член правления турецкой ассоциации производителей одежды iHKiB Барыш Эраслан. В открывающем модном шоу CPM Opening приняли участие бренды Truvor, Garicci, Vivo Style, Maraton и Altin Swimwear.

Бизнес-форум стартовал с паблик-токов на темы стратегического развития брендов, касающихся выбора каналов продаж, трендов в работе с покупателями, а также ассортимента. Экспертные дискуссии прошли при участии ведущих консультантов Fashion Consulting Group, онлайн-платформы Retail.ru, специализированного издания Shopping Centers Russia, а также агентств Fashion Прокачка медиа и Штаб.

Вечером состоялось CPM Gala Show при участии творческой команды fashion-продюсера Артема Кривда и брендов Chapurin, Valentin Yudashkin, Akhmadullina Dreams, Elena Popova, Global Nomads, Artem Krivda, Hamper, You Wanna, Closer Couture, Eleganzza, Botrois, The Date, 495 denim, Masterpeace, Femme by Viquious, 4Forms, Like Yana, Clever Wear, Auch, Klewer, Adel Gallery of Style, Shoes Lab by Galina Volkova при поддержке Keddo и MONÉ Professional. Шоу посетили Игорь Чапурин, Снежина Кулова, Елена Кулецкая, Николай Овечкин и другие.

Помимо стендов коллекции будущего сезона представлены командой стилистов выставки СРМ в двух тренд-зонах, посвященные модному повседневному стилю и спортивным тенденциям – при поддержке участников раздела CPM shop & retail solutions - СТК Системы осведения, Торгокомплект, Дизайн-студии «Манекен» и Selecta, а также брендов-участников выставки CPM - Akhmadullina Dreams, Eleganzza, Vivo Style, Pepen, Kenbey, Suit Astoria, Velocity, Deha, а также дистрибьюторских марок холдинга Caterina Group – Calida, Hanro, Naturana и Chantelle.

Стратегические партнеры выставки: Fashion Consulting Group, РБК Исследования рынка, Сбер Бизнес Софт, Яндекс Маркет, Яндекс Реклама, PROfashion, РАФИ, FashiON Sfera, Carlin Creative Trend Bureau, Trendsite, Retail.ru, Агентство Династия, Fashion Прокачка медиа, ШТАБ, СТК Системы освещения, Selecta, Торгкомплект, New Retail Forum, Академия fashion-маркетинга, PR Trend, Третье Чувство, COBA, Euro Shoes @CPM, Textile Salon, Ресторан Коллектив Наркомфин, By Chubaruk, LevelPro, Vivo Style, Plazan, NanoAsia, Karl Bolt, Petitte, MONÉ Professional, Keddo, Real Profit Group.

Помимо стендов коллекции будущего сезона представлены командой стилистов выставки СРМ в двух тренд-зонах, посвященные модному повседневному стилю и спортивным тенденциям – при поддержке участников раздела CPM shop & retail solutions - СТК Системы осведения, Торгокомплект, Дизайн-студии «Манекен» и Selecta, а также брендов-участников выставки CPM - Akhmadullina Dreams, Eleganzza, Vivo Style, Pepen, Kenbey, Suit Astoria, Velocity, Deha, а также дистрибьюторских марок холдинга Caterina Group – Calida, Hanro, Naturana и Chantelle.