Юлия Калмановичч представила новую весенне-летнюю коллекцию Kalmanovic. Анемоны, английские розы, люпины, яркие георгины, колокольчики и пышные гортензии окружают сказочную героиню бренда, прогуливающуюся по увитым плющом живым изгородям и похожим на лабиринт цветочным садам.

«Кажется, впервые в коллекциях Kalmanovich так много ярких акцентов — для меня весна еще никогда не была столь долгожданной. Мне хотелось показать выразительные краски цветущих садов, наполненных нежными ароматами, мягкость травы и радость от первых солнечных лучей через призму романтичных и предельно женственных образов», — отметила Юля.

В основе коллекции - объемные ткани из тафты, воздушные накидки, легкие и пышные юбки и банты разных форм и размеров. Коктейльные платья похожи на бутоны цветов, а вечерние платья и фирменные комплекты из тканей, расшитых градиентными пайетками, напоминают гладь английского пруда, усыпанного лилиями.

В новой линии использованы материалы и ткани, ставшие уже традиционными для Карманович, - тафта, твид, вышивка пайетками и декоративные пуговицы. Главный аксессуар - длинная пара прозрачных сетчатых перчаток, расшитых цветами.

Фото предоставлены компанией.



