Онлайн-платформа Lamoda представила показатели продаж экологичных товаров в разделе Planet в 2023 году: в нем было представлено более 880 000 товаров от 3,5 тысяч брендов, а покупки совершили 56% всех пользователей сервиса.

Спрос на раздел «Натуральный состав», где представлены натуральная и органическая одежда и косметика, вырос на 74%. Продажи товаров, не допускающих жестокого обращения с животными, выросли на 55%, а продажи товаров из благотворительного раздела - на 101%.

Сектор перепродаж также вырос: во втором полугодии 2023 года, после добавления нового партнера The Cultt, ассортимент увеличился в три раза, а покупательский спрос вырос на 40%. Помимо аксессуаров, отдел предлагает одежду и обувь для взрослых и детей; единственными отделами, которые снижаются второй год подряд, являются веганские ткани и косметика. По сравнению с 2022 годом спрос в этом секторе снизился на 55%, а количество товаров уменьшилось на 40%.

Фото предоставлены компанией.