Архетипы – это сценарии и установки человека, которые влияют на его мышление и поведение.

Теория архетипов была разработана швейцарским психологом К. Юнгом. Позже его ученики К. Пирсон и М. Марк выделили 12 основных типов личностей, которые отражают уникальные характеристики человека. Архетипы помогают понять, кто вы и что для вас важно.

В коллекциях VIRELE представлены модели для каждого архетипа. С нами вы можете создать свой уникальный образ в соответствии с вашими ценностями.

12 архетипов в одежде:

1. Герой

Это человек, который стремится доказать свою ценность через смелость, помощь другим. Его цель - улучшение мира.

В образах преобладает минимализм, четкость силуэта. Герой всегда готов к движению. Одежда комфортная, но не расслабленная, с акцентом на талии и усиленной линии плеча.

Цветовая палитра включает серые, стальные, черные и приглушенные оттенки. Либо яркие и динамичные цвета.

2. Правитель

Суть архетипа Правитель – стремление к власти, престижу и богатству. Для него важно контролировать и организовывать людей, поддерживать статус и принимать ответственность за свои действия.

Образ характеризуется идеальной посадкой, четкими границами и симметрией. Одежда демонстрирует дороговизну и статус, а также подчеркивает женственность.

Правителю рекомендуется использовать дорогие фактуры и бижутерию, в палитру включать сочные и глубокие цвета, а также светлые и жемчужные оттенки.

3. Заботливый

Заботливый архетип тянет к защите и покровительству. Их настоящее удовольствие - опекать тех, кого они любят.

Одежда, соответствующая этому архетипу, выделяется аккуратностью и опрятностью, с уклоном в консервативность. Образы характеризуются симметрией, статичностью и отсутствием резких углов.

Принты и рисунки могут включать неконтрастную клетку и твидовые узоры, а цветовая палитра должна быть приглушенная, включать серые, коричневые и бежевые оттенки.

4. Искатель

Архетип Искатель представляет оптимистов, которые всегда в поиске смысла жизни. Для них главные ценности – это свобода и познание.

Одежда этого архетипа строится на свободных формах, асимметрии, многослойности и комфорте.

Цветовая палитра предпочтительна в природных оттенках. Такие аксессуары как рюкзаки, сумки, большая обувь, шарфы и шляпы подчеркивают дух свободы и путешествий.

5. Мудрец

Мудрец - это люди, которые всегда ищут ответы, обладают критическим мышлением и аналитическим складом ума. Их ценности - самопознание и экспертность.

Одежда этого архетипа выражает спокойствие, закрытость и аскетизм с уклоном в свободные, минималистичные формы.

Цветовая палитра обычно ограничивается нейтральными оттенками. Украшения простые, а прическа и макияж аскетичны. Мудрецам подходят брючные костюмы, платья-рубашки и одежда прямого кроя.

6. Приятель

Приятель - это социальная и дружелюбная натура. Люди с этим архетипом ценят отношения, взаимопомощь и честь.

Одежда архетипа отличается простой посадкой, спокойными сочетаниями, и приглушенными цветами. Обычно представители архетипа выбирают свободные формы и неконтрастные принты, например, клетку.

7. Простодушный

Этот архетип отражает человека, который мечтает об идеальном мире, но не желает брать на себя ответственность. Он верит в чудо, остается оптимистичным и искренним даже в лице жизненных трудностей, находит радость в мелочах.

Гардероб Простодушного характеризуется свободными формами, размытыми границами и обилием украшений, таких как воланы, рюши и оборки.

Цветовая палитра часто включает пастельные и нежные оттенки, а также ритмичные принты в цветочной, ягодной и сказочной тематике.

8. Маг

Это личность, которая верит в силу Вселенной и стремится менять внутренний мир, чтобы изменить окружающий. Архетип обладает духовной глубиной и харизмой, его присутствие создает атмосферу загадки и волшебства.

Гардероб Мага включает свободные вещи с обилием драпировок и летящих деталей. Характеризуется сложным кроем, глубокими мистическими цветами и принтами, а также алхимическими символами.

9. Бунтарь

Бунтарь - человек, который противодействует общепринятым нормам и правилам. Этот архетип стремится вызвать возмущение и изменить установленные порядки.

Гардероб Бунтаря отличается эпатажностью, хаотичностью, использованием асимметрии и авангардных элементов. Цветовая палитра включает темные оттенки и контрастные сочетания.

10. Творец

Для творцов важно выразить себя в материальной форме. Это могут быть художники, писатели, музыканты и другие творческие личности. Главным мотивом для Творцов является создание чего-то нового, уникального и вечного.

Их стиль характеризуется сложными формами, креативными и новаторскими элементами, а также смелыми комбинациями фасонов и цветов.

Творцы не ограничивают себя рамками традиционного дизайна и могут использовать разнообразные фактуры, ткани и аксессуары, чтобы создать уникальные образы.

11. Эстет

Архетип Эстет олицетворяет людей, которые ценят красоту во всех ее проявлениях и стремятся к окружению себя прекрасными вещами. Эстеты очень чувственны, часто находят вдохновение в природе, искусстве, ароматах.

Их стиль одежды характеризуется изысканностью, женственностью. Они уделяют внимание деталям и предпочитают как нежные пастельные цвета, так и более яркие и привлекательные оттенки.

Гардероб часто включает облегающие силуэты, разрезы, декольте и другие детали, которые подчеркивают фигуру и придают облику женственности.

12. Весельчак

Весельчак – это личность, которая ценит юмор в жизни. Этот архетип умеет поднимать настроение и делать даже самые тяжелые ситуации более легкими. Весельчак учит нас ценить радость каждого дня.

В одежде Весельчака присутствуют необычные формы, яркие детали и контрастные цветовые сочетания. Аксессуары, такие как очки, платки, галстуки и шляпки, являются важными элементами их стиля, добавляя юмористические нотки.