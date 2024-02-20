Новая коллекция Befree Co:Create - это футболки и лонгсливы унисекс с изображением персонажей мультсериала "Смешарики" от ГК «Рики».

Дизайнеры Befree создали капсулы, используя образы, цитаты и истории героев сериала - Кроша, Ежика, Бараша, Пина и Лосяша. Детали коллекции: "вареный" эффект на футболках и лонгсливах, эффект глитча на некоторых иллюстрациях.

Даша Максименкова, дизайнер по принтам Befree, рассказала: «Для меня эта капсула – про ощущение детства и про то, как оно важно для тех, кто уже стал взрослым. Ведь детство – это свобода, лёгкость, веселье и творчество. Наши футболки – это возможность снова почувствовать себя непоседливым Крошем, который не хочет раньше времени повзрослеть, или мечтательным Лосяшем в костюме бабочки. И стать немного счастливее. Мне нравится, что даже через много лет некоторые фразы из «Смешариков» звучат в моей голове голосами персонажей. Например: «Мне вот иногда кажется, что наш мир кем-то нарисован и за нами всё время кто-то наблюдает... Вон оттуда». Это, конечно, рассудительный Ёжик».

Коллекция Веfree Co:Create x «Смешарики» представлена на официальном сайте и в офлайн-магазинах Befree, а также на онлайн-платформах Lamoda и Яндекс.Маркет.

Фото предоставлены компанией.