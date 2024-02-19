Универмаг "Торчка" и издательство Ad Marginem выпустили совместную книжную коллекцию. В сборник вошли тексты философов, культурологов, антропологов, искусствоведов и других визионеров, определяющих современную интеллектуальную повестку дня во всем мире. Некоторые из этих работ впервые публикуются на русском языке.

ерия состоит из пяти изданий, которые помогут читателям понять, как устроены современные публичные пространства, общества, экономики, социальные сети и интернет. Это «Думай как антрополог» Мэтью Энгельке, «Вымышленные библиотеки» Хорхе Карриона, «В плену платформы. Как нам вернуть себе интернет» Герта Ловинка, «Посткапиталистическое желание» Марка Фишера и «Публичное и приватное. Архитектура как массмедиа» Беатрис Коломины.

«Наш проект с издательством Ad Marginem — это синергия двух, казалось бы, несовместимых брендов, гармоничное взаимодействие между разными сферами знаний. Мы создали совместную коллекцию книг для визионеров — людей, которые не только погружаются в мудрость философии, культурологии, антропологии и искусствоведения, но и активно влияют на изменения в мире. Важно, что эти книги впервые издаются на русском языке», — комментирует руководитель «Универмаг» Ирина Чекед.

Фото предоставлены компанией.