В рамках Дня промышленности состоялся показ коллекций ведущих российских дизайнеров под девизом «Носи российское». Показ прошел при поддержке Минпромторга.

Как говорится в сообщении министерства, заместитель председателя Правительства, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров открыл итоговую коллегию в рамках Дня промышленности на выставке-форуме Россия на ВДНХ.

В мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава республики Башкирия Радий Хабиров, генеральный директор «АвтоВаз» Максим Соколов, а также другие руководители регионов и крупных промышленных предприятий.

На коллегии обсуждались вопросы, связанные с развитием российской промышленности, ее достижения и потенциал. Также глава Минпромторга рассказал о промежуточных итогах решения задачи по ускоренному переходу на импортозамещение.

Открыл показ дом моды «Аника Керимова» представил свою весеннюю коллекцию премиальных, кожаных изделий. Но сначала на сцену вышли модели в белом, синем и красном вечерних платьях, символизирующих цвета российского флага. Оригинальная задумка дизайнера вызвала бурю аплодисментов.

Основу коллекции составили плащи, куртки, пиджаки, жилетки, юбки, шорты, платья, брюки, рубашки, сшитые из тончайшей, разноцветной кожи. В общей сложности было представлено около ста моделей одежды.

Источник фото: Фотохост-агентство РИА Новости.

