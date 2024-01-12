8 лайфхаков, которые помогут вам при создании образов
1. Монохром⠀
Подбирайте комплекты в одной цветовой гамме. Монохром создает единую вертикальную линию и визуально стройнит.⠀
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2. V-образный вырез⠀
Отдавайте предпочтение верхам с V-образным вырезом горловины. Он не только добавит элегантности вашему образу, но и сделает силуэт более изящным.⠀
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3. Вертикаль в одежде⠀
Ни для кого не секрет, что любые вертикальные линии зрительно худят. ⠀
Отметим, что это может сделать не только полосатый принт, но и любой другой вертикально расположенный рисунок. А также расстегнутый первый слой,⠀длинный шарф или свисающая деталь.⠀
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4. Открытые участки тела⠀
Акцент на тоненьких запястьях, щиколотках, шее добавит образу хрупкости.⠀
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5. Мини и макси⠀
Зрительно увеличить рост поможет грамотная длина изделий. Причем, это касается как длины мини, так и длины макси.⠀⠀
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6. Прямой низ⠀
Визуально удлиняют ноги брюки классического кроя – прямые, средней ширины, на высокой посадке. Дополнительными вертикалями на брюках служат стрелки.⠀
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7. Акцент на талии⠀
Подчеркнуть талию можно не только ремнем, но и правильно подобранным комплектом. Укороченные жакеты в сочетании с брюками на высокой посадке - то, что нужно.⠀
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8. Правильная обувь и аксессуары⠀
Обувь в цвет низа «размывает» переход между элементами и визуально увеличивает рост. Тот же самый эффект дают украшения вытянутой формы (длинные цепочки, серьги).