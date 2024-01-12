8 лайфхаков, которые помогут вам при создании образов

1. Монохром⁣⁣⠀



Подбирайте комплекты в одной цветовой гамме. Монохром создает единую вертикальную линию и визуально стройнит.⁣⁣⠀

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2. V-образный вырез⁣⁣⠀



Отдавайте предпочтение верхам с V-образным вырезом горловины. Он не только добавит элегантности вашему образу, но и сделает силуэт более изящным.⁣⁣⠀

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3. Вертикаль в одежде⁣⁣⠀



Ни для кого не секрет, что любые вертикальные линии зрительно худят. ⁣⁣⠀

Отметим, что это может сделать не только полосатый принт, но и любой другой вертикально расположенный рисунок. А также расстегнутый первый слой,⠀длинный шарф или свисающая деталь.⁣⁣⠀

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4. Открытые участки тела⁣⁣⠀



Акцент на тоненьких запястьях, щиколотках, шее добавит образу хрупкости.⁣⁣⠀

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5. Мини и макси⁣⁣⠀



Зрительно увеличить рост поможет грамотная длина изделий. Причем, это касается как длины мини, так и длины макси.⠀⁣⁣⠀

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6. Прямой низ⁣⁣⠀



Визуально удлиняют ноги брюки классического кроя – прямые, средней ширины, на высокой посадке. Дополнительными вертикалями на брюках служат стрелки.⁣⁣⠀

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7. Акцент на талии⁣⁣⠀



Подчеркнуть талию можно не только ремнем, но и правильно подобранным комплектом. Укороченные жакеты в сочетании с брюками на высокой посадке - то, что нужно.⁣⁣⠀

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8. Правильная обувь и аксессуары⁣⁣⠀

Обувь в цвет низа «размывает» переход между элементами и визуально увеличивает рост. Тот же самый эффект дают украшения вытянутой формы (длинные цепочки, серьги).