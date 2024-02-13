Модные тренды весны в женской одежде 2024 года
С начала года набирает популярность тренд office siren. Это собирательный образ успешной, амбициозной девушки, для которой важно показать свой внутренний стержень и силу интеллекта. Она носит белые блузы, брючные костюмы и юбки-карандаш.
Кроме того, судя по недавним показам больших брендов (Balmain, Laquan Smith, Gabriela), строгие женские костюмы будут на пике в коллекциях лето и весна 2024.
VIRELE следит за модными тенденциями и всегда предлагает своим клиентам самые актуальные модели.
В этой статье мы расскажем, как вписать тренды 2024 года в офисный стиль.
1. Необычные цвета
Идеальный образ - это актуальный крой, выверенные лекала и трендовый оттенок.
Представляем эффектные оттенки 2024 года: электрик, нежно-голубой, красный, бежевый и желтый. Цвет может быть задействован как во всем образе, так и в деталях.
2. Монохром
Тотал-луки отражают сдержанность и элегантность. Мировые бренды все чаще предлагают не экспериментировать с цветовыми сочетаниями, а отдавать предпочтение одному. Причем не обязательно пастельному оттенку.
1. 3. Разрезы и вырезы
Дизайнеры продолжают воспевать красоту женского тела. В 2024 году на пике популярности юбки с разрезами, платья с открытой спиной, а также топы с глубоким V-образным вырезом.
1. 4. Платье по фигуре
Платья полуприлегающего силуэта поддерживают тренд на женственность. Такие модели выгодно подчеркивают хрупкость женской фигуры и ее изящество.
1. 5. Приталенный крой
Прекрасный способ сделать образ более изящным – носить одежду приталенного силуэта. Жакеты, платья, блузы с акцентом на талии добавят женственности и визуально скорректируют фигуру.
1. 6. Многослойность
Тренд на многослойность плавно переходит из осенне-зимнего сезона в весну. Смешивание текстур и форм в одном образе становится ключевым. Экспериментируйте с сочетаниями тканей и длин, и вы точно не останетесь незамеченными.
1. 7. Актуальные принты
Анималистичный принт снова вошел в моду. Трендсеттеры уже вовсю показывают свои «леопардовые образы».
Хотите ловить на себе взгляды окружающих? Смело выбирайте «хищное пальто» в стиле Виктории Бэкхэм.
В мире принтов неизменно актуальной остается полоска. Вертикальный принт визуально вытягивает силуэт и стройнит. А горизонтальный - забирает все внимание на себя.
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