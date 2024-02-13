В преддверии Дня всех влюблённых российский бренд ТВОЕ выпустил вторую линейку одежды с романтичными принтами, созданными по комиксам «Love is...», сообщает компания.

В линейку вошли хлопковые пижамы с эффектом tie-dye, выполненные в пастельных оттенках. На принтах с мультяшными героями – совместные занятия йогой, прослушивание музыки, нежные объятия и утренний кофе.

Коллекция с комиксами «Love is...» не первая для бренда. Летом 2023 в линейку романтичной одежды для сна вошли женские шорты и унисекс-футболки с другими сюжетами.

Коллекция «Love is...» представлена на сайте tvoe.ru, в офлайн-магазинах и на маркетплейсах.

ТВОЕ – это российский бренд молодежной одежды, обуви и аксессуаров. Главный приоритет ТВОЕ – качество по доступной цене, поэтому для продукции бренд выбирает лучшие материалы. В его коллекциях вы найдете удобные вещи для своего гардероба - базовые повседневные футболки, толстовки, свитшоты, джинсы, спортивные брюки, а также модели с оригинальными дизайнерскими элементами.

Фото предоставлены компанией.