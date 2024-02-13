12 Storeez снимали свою кампанию ко Дню святого Валентина в Венеции. Извилистые улочки и каналы города хранят историю любви Уго Фосколо и Изабеллы Альбрицци, привязанности Габриэле д'Аннунцио к великолепной Элеоноре Дузе, романтических похождениях лорда Байрона, Жорж Санд и Хемингуэя.

Герои новой истории снимаются на балконе отеля Palazzetto Pizzani, спешат загадать желание на набережной, усыпанной розовыми фонарями, бегут вдоль маленького канала и бросают горсти зерна голубям на площади Святого Марка. Над этой кампанией работала та же команда, что и над осенней кампанией Dolce Vita, - стилист Катя Табакова и фотограф Уилл Вендрамини.

Бархатистый хлопок нового тренча был изготовлен на итальянской фабрике EGO. В этом сезоне он получил дополнительную обработку для защиты от капель дождя. Для однотонных рубашек был выбран хлопок Supima, сотканный на фабрике Albini в Бергамо, а для полосатых рубашек - ткань с фабрики TMG в Португалии. Февральская капсула - удобныйконструктор, в котором большинство моделей можно адаптировать для всего теплого сезона и по-разному стилизовать.

Фото предоставлены компанией.