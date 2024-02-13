В феврале и марте — череда праздников, а в ожидании весны в воздухе начинают кружиться романтичные настроения. Хочется порадовать любимых приятными милыми презентами. В belle you появились превосходные идеи для подарков, которые позволят стать еще ближе друг к другу.

Отличные новости в канун приближающихся праздников — появление коллекции мужской одежды belle you homme. Бренд впервые начал выпускать одежду для мужчин — в капсуле Sweet Dreams восхитительные парные пижамы для обоих. Шопинг стал комфортнее — вместе пойти и выбрать одежду в belle you — здорово, ведь теперь можно проводить еще больше времени вдвоем и скомплектовать базовый гардероб для двоих.

Гармоничные модели, идеальный крой, минимализм — ничего лишнего.

Sweet Dreams — идеальный скомплектованный подарок и больше не надо ломать голову. Теперь можно порадовать подарками от belle you не только маму, дочь или подругу, но и вторую половинку, а также папу или сына.

Дизайнеры при создании моделей одежды вдохновлялись счастливыми образами героев наших любимых фильмов. Пижамы выполнены из 100% хлопка в классических, всегда актуальных цветах: синем и голубом с тонкой лаконичной полоской. Женская пижама включает комплект из рубашки, брюк и шорт, а мужская — из рубашки и брюк.

Кроме пижам для двоих можно обновить комплекты белья, наборы носков, добавить еженедельник «вам послание».

К романтическому Дню святого Валентина — восхитительное ажурное базовое белье Eclat в новых расцветках: белом, розовом и красном, а кружевная капсула Veil из ткани с новым узором. Добавлены модели топов и трусов с эластичной резинкой. Капсула представлена в двух благородных цветах: голубом и коричневом.

Новая линия мужской базовой одежды вышла в классической цветовой гамме из мягких и натуральных материалов. Она включает все то, из чего состоит основа повседневного мужского гардероба.

Лаконичные футболки и лонгсливы с правильным кроем из плотного хлопка:

Классическая футболка из плотного трикотажа, а оверсайз модель из более легкого трикотажа.

Лонгслив из плотного хлопка с классической посадкой и вырезом горловины.

Представлены комфортные модели трусов с удобной резинкой по талии и функциональным гульфиком. Одежда с комфортной посадкой не сковывает движений, дышит и обеспечивает дополнительную поддержку внутренней ластовицы.

Капсула расширена хлопковыми носками средней и классической длины в базовых цветах. Вся изделия homme представлены в размерах до 2XL.

Вещи идеально сочетаются с предметами одежды других коллекций и будут хорошим подарком к грядущим праздникам.

Специальная подарочная упаковка добавит респектабельности и подчеркнет статус презента.

В затруднительных случаях беспроигрышный выход из ситуации — подарочный сертификат.