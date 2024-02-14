Ко Дню святого Валентина бренд PEP выпустил новую серию. Она состоит из двух рубашек. Первая называется Kiss и имеет принт в виде поцелуя, спрятанный под воротником и манжетами. Для тех, кто особенно хочет уникальности, принт с поцелуями можно заказать на любой части рубашки.

Вторая легкая рубашка Silk станет частью вашего образа для романтического ужина и ярким дополнением к повседневному гардеробу после праздников. Обе рубашки доступны в классическом и оверсайз вариантах.

Московский бренд рубашек PEP был основан в 2022 году. Каждая коллекция выпускается небольшим тиражом и предполагает возможность индивидуального пошива.

Фото предоставлены компанией.