Fashion Rebels примет участие в традиционной гаражной распродаже "Цветного", которая пройдет на первом этаже с 15 по 18 февраля.

На garage-saleбудут представлены образцы изделий по привлекательным ценам, а скидки могут достигать 70%. Особое внимание стоит уделить трикотажным изделиям, таким как элегантные и удобные трикотажные костюмы и блузки с цветочным узором.

А если вы давно мечтали о небанальном вечернем наряде, то классический черный жакет-фрак. Некоторые вещи представлены в единственном экземпляре, поэтому не откладывайте поход в магазин.

Фото предоставлены компанией.