На днях В ТАСС состоялась пресс-конференция создателей сказки "Летучий корабль", посвященная выходу картины в широкий прокат 7 марта 2024 года.
В беседе приняли участие не только продюсеры, режиссер и звезды фильма, но и ведущие представители российской киноиндустрии. Команда фильма рассказала о работе над проектом, подготовке к предстоящему широкому релизу и ожиданиях зрителя. Кроме того, затрагивались вопросы важности детско-семейного контента и его миссии в текущей повестке.
О работе над фильмом рассказали генеральный продюсер Алексей Учитель, режиссер-постановщик Илья Учитель, актриса, исполнительница роли леди Джейн Полина Гагарина, актер, исполнитель роли царя Леонид Ярмольник, генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская, генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн и управляющий партнер кинопрокатной компании "Наше кино" Максим Рогальский. В формате видеообращения на мероприятии также присутствовал исполнитель роли Ивана Александр Метелкин.
К беседе присоединились председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.
Алексей Учитель произнес вступительные слова о масштабе проекта:
«Мы на пороге ответственного и волнительного события – выход картины в прокат, которому предшествовали более трех лет работы. Съемки были какими-то сверхъестественными, это грандиозные пять павильонов на Мосфильме, куда водили многочисленные экскурсии, и натурная огромная декорация дворца. Удалось собрать потрясающий актерский состав, совершенно уникальный».
«Качество было для нас основополагающим, поэтому такой долгий срок, и мы долго и упорно работали над графикой и звуком».
«Костюмы, которые создала Надежда Васильева, наш художник, это действительно какой-то удивительный мир, произведение искусства».
Режиссер-постановщик картины Илья Учитель рассказал о том, как было принято решение об экранизации безусловного анимационного хита 1979 года «Летучий корабль» и о том, какой эту историю увидит современный зритель:
«Я благодарен за то, что у меня появилась возможность экранизировать мой самый любимый мультфильм, который я смотрел очень много раз, и счастлив, что молодому режиссеру доверились такие большие артисты».
«Мы с композитором Саввой Розановым не пытались сочинить новые песни в попытках переплюнуть то, что было в мультфильме. И, кажется, выбрали правильный путь – встроили в саму историю фильма песни, которые практически также узнаваемы, как и оригинальные, и переаранжировали уже в стилистике фильма. И вот одну из таких песен исполняет Полина (Гагарина)».
Полина Гагарина:
«Я сразу согласилась! Это всё удивительно, начиная от читки, заканчивая километровым рыжим париком, который надевали на меня часами. Это будет абсолютно грандиозно. А то, что фильм надолго, как и мультфильм – у меня нет никаких сомнений. Кино – искусство и должно оставлять след долгий, а лучше навсегда».
Леонид Ярмольник:
«Это замечательная картина! И время ведь такое, что семейное кино очень важно, в государственном смысле, в том, как мы растим детей, насколько у нас хватает времени уделять им внимание».
«Это совершенно современнейшее кино, с теми технологиями, которые нам не сразу дались за последние годы, и Илья (Учитель) использовал это до такой степени здорово! Я получил невероятное удовольствие, и пусть это картина для нового поколения станет тем же, чем для нас был мультфильм, мы из него состоим – там столько доброты, столько счастья, столько мечты, юмора, это картина-праздник. А поскольку сейчас этот жанр очень моден, мы в тренде».
Александр Метелкин :
«Съемки этого фильма для меня нечто особенное не только с производственной точки зрения, но и личной, ведь во время работы над картиной у меня родилась доченька, и мы с женой назвали ее Забава! И для меня особенно важно, как для человека и как для отца, чтобы каждый зритель, который посмотрит «Летучий Корабль», ребенок или взрослый, вспомнили о своей мечте, поверили в добро, силу дружбы и в волшебство».
«Для меня огромная честь представить образ Ивана, который олицетворяет настоящий, бесстрашный, мужской подвиг ради любимой».
В режиме онлайн к разговору присоединились Карен Шахназаров и Сергей Сельянов с призывом сосредоточить внимание на безусловных художественных ценностях картины, миссии «Летучего корабля» и проектов этого жанра в прокате.
Карен Шахназаров :
«Это была очень большая и сложная работа. Затрачены огромные средства. И то, что кто-то, тот или иной актер, что-то где-то сказал, ни коим образом не должно влиять на судьбу фильма. Фильм предназначен для зрителя, и невозможно каким-то образом ущемлять права зрителя».
Также ожидание фильма прокомментировал один из партнеров – генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Совместно с организацией планируется реализация ряда благотворительных инициатив.
«Российское кино продолжает радовать зрителей интересными творческими решениями. И фильм "Летучий корабль" - не исключение. Уверен, что он привлечет внимание миллионов зрителей. Знакомые и любимые с детства герои откроются с новых сторон, можно сказать, оживут на наших глазах, чтобы рассказать о ключевых ценностях нашего народа - доброте, любви, дружбе, героизме. Поэтому мы в Российском обществе "Знание" считаем важным поддержать этот фильм, и планируем организовать специальный кинопоказ для молодых людей в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ»
Также среди ключевых спикеров были представители партнерских компаний, участвующих в создании фильма и его масштабной маркетинговой кампании.
Тимур Вайнштейн:
«Фильм будет стопроцентным хитом на долгие годы, его будут смотреть многие поколения. Канал НТВ и Газпроммедиахолдинг будут активно поддерживать – в шоу «Маска», например, участвует Водяной… в студиях будет летать Летучий корабль».
Юлия Осетинская:
«Это история прямо просилась на экраны, и когда к нам пришла команда студии «РОК» и предложила сделать экранизацию мы, конечно, были очень рады. Русская народная сказка, которая в XX веке была рассказана языком анимации теперь стала замечательным фильмом. Это наша ДНК, которую мы передаем из поколения в поколение и здорово, что таким образом остается преемственность наших любимых историй и персонажей. Новый фильм создан с огромной любовью и вниманием к деталям».
Максим Рогальский:
«Вся наша индустрия ждет выход фильма с нетерпением. В кинотеатрах трейлер посмотрели уже более 20 млн зрителей».
«Это музыкальная сказочная феерия, фильм абсолютно для всех – детей и взрослых, каждый найдет в нем что-то свое».
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
Жанр: романтическая сказка, приключения, комедия
Производство: Киностудия «РОК» при поддержке Фонда кино, онлайн-кинотеатра Okko, киностудии «Союзмультфильм», кинокомпании «Контент-Клуб» и телеканала НТВ
Генеральный продюсер: Алексей Учитель
Продюсеры: Юлиана Слащева, Эльвира Дмитриевская, Антон Сиренко, Тимур Вайнштейн, Анастасия Акопян
Ассоциированный продюсер: Максим Рогальский
Режиссёр-постановщик: Илья Учитель
Автор сценария: Константин Челидзе
Оператор-постановщик: Морад Абдель-Фаттах
Режиссер монтажа: Александр Кошелев
Композитор: Савва Розанов
Художники-постановщики: Сергей Февралев, Тимур Шагиахмедов
Художник по костюмам: Надежда Васильева
Художник по гриму: Ирина Илларионова
CG супервайзер: Вячеслав Болтенков
В ролях: Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Сергей Гармаш и другие.
Возрастное ограничение: 6+
Хронометраж: 100 мин.
Дистрибьютор: Кинопрокатная компания «Наше кино»
Релиз: 7 марта 2024 г.