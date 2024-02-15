На днях В ТАСС состоялась пресс-конференция создателей сказки "Летучий корабль", посвященная выходу картины в широкий прокат 7 марта 2024 года.

В беседе приняли участие не только продюсеры, режиссер и звезды фильма, но и ведущие представители российской киноиндустрии. Команда фильма рассказала о работе над проектом, подготовке к предстоящему широкому релизу и ожиданиях зрителя. Кроме того, затрагивались вопросы важности детско-семейного контента и его миссии в текущей повестке.

О работе над фильмом рассказали генеральный продюсер Алексей Учитель, режиссер-постановщик Илья Учитель, актриса, исполнительница роли леди Джейн Полина Гагарина, актер, исполнитель роли царя Леонид Ярмольник, генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская, генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн и управляющий партнер кинопрокатной компании "Наше кино" Максим Рогальский. В формате видеообращения на мероприятии также присутствовал исполнитель роли Ивана Александр Метелкин.

К беседе присоединились председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Алексей Учитель произнес вступительные слова о масштабе проекта:

«Мы на пороге ответственного и волнительного события – выход картины в прокат, которому предшествовали более трех лет работы. Съемки были какими-то сверхъестественными, это грандиозные пять павильонов на Мосфильме, куда водили многочисленные экскурсии, и натурная огромная декорация дворца. Удалось собрать потрясающий актерский состав, совершенно уникальный».

«Качество было для нас основополагающим, поэтому такой долгий срок, и мы долго и упорно работали над графикой и звуком».

«Костюмы, которые создала Надежда Васильева, наш художник, это действительно какой-то удивительный мир, произведение искусства».





Режиссер-постановщик картины Илья Учитель рассказал о том, как было принято решение об экранизации безусловного анимационного хита 1979 года «Летучий корабль» и о том, какой эту историю увидит современный зритель:

«Я благодарен за то, что у меня появилась возможность экранизировать мой самый любимый мультфильм, который я смотрел очень много раз, и счастлив, что молодому режиссеру доверились такие большие артисты».

«Мы с композитором Саввой Розановым не пытались сочинить новые песни в попытках переплюнуть то, что было в мультфильме. И, кажется, выбрали правильный путь – встроили в саму историю фильма песни, которые практически также узнаваемы, как и оригинальные, и переаранжировали уже в стилистике фильма. И вот одну из таких песен исполняет Полина (Гагарина)».

Полина Гагарина:

«Я сразу согласилась! Это всё удивительно, начиная от читки, заканчивая километровым рыжим париком, который надевали на меня часами. Это будет абсолютно грандиозно. А то, что фильм надолго, как и мультфильм – у меня нет никаких сомнений. Кино – искусство и должно оставлять след долгий, а лучше навсегда».

Леонид Ярмольник:

«Это замечательная картина! И время ведь такое, что семейное кино очень важно, в государственном смысле, в том, как мы растим детей, насколько у нас хватает времени уделять им внимание».

«Это совершенно современнейшее кино, с теми технологиями, которые нам не сразу дались за последние годы, и Илья (Учитель) использовал это до такой степени здорово! Я получил невероятное удовольствие, и пусть это картина для нового поколения станет тем же, чем для нас был мультфильм, мы из него состоим – там столько доброты, столько счастья, столько мечты, юмора, это картина-праздник. А поскольку сейчас этот жанр очень моден, мы в тренде».

Александр Метелкин :

«Съемки этого фильма для меня нечто особенное не только с производственной точки зрения, но и личной, ведь во время работы над картиной у меня родилась доченька, и мы с женой назвали ее Забава! И для меня особенно важно, как для человека и как для отца, чтобы каждый зритель, который посмотрит «Летучий Корабль», ребенок или взрослый, вспомнили о своей мечте, поверили в добро, силу дружбы и в волшебство».

«Для меня огромная честь представить образ Ивана, который олицетворяет настоящий, бесстрашный, мужской подвиг ради любимой».





В режиме онлайн к разговору присоединились Карен Шахназаров и Сергей Сельянов с призывом сосредоточить внимание на безусловных художественных ценностях картины, миссии «Летучего корабля» и проектов этого жанра в прокате.

Карен Шахназаров :

«Это была очень большая и сложная работа. Затрачены огромные средства. И то, что кто-то, тот или иной актер, что-то где-то сказал, ни коим образом не должно влиять на судьбу фильма. Фильм предназначен для зрителя, и невозможно каким-то образом ущемлять права зрителя».

Также ожидание фильма прокомментировал один из партнеров – генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Совместно с организацией планируется реализация ряда благотворительных инициатив.

«Российское кино продолжает радовать зрителей интересными творческими решениями. И фильм "Летучий корабль" - не исключение. Уверен, что он привлечет внимание миллионов зрителей. Знакомые и любимые с детства герои откроются с новых сторон, можно сказать, оживут на наших глазах, чтобы рассказать о ключевых ценностях нашего народа - доброте, любви, дружбе, героизме. Поэтому мы в Российском обществе "Знание" считаем важным поддержать этот фильм, и планируем организовать специальный кинопоказ для молодых людей в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ»

Также среди ключевых спикеров были представители партнерских компаний, участвующих в создании фильма и его масштабной маркетинговой кампании.

Тимур Вайнштейн:

«Фильм будет стопроцентным хитом на долгие годы, его будут смотреть многие поколения. Канал НТВ и Газпроммедиахолдинг будут активно поддерживать – в шоу «Маска», например, участвует Водяной… в студиях будет летать Летучий корабль».

Юлия Осетинская:

«Это история прямо просилась на экраны, и когда к нам пришла команда студии «РОК» и предложила сделать экранизацию мы, конечно, были очень рады. Русская народная сказка, которая в XX веке была рассказана языком анимации теперь стала замечательным фильмом. Это наша ДНК, которую мы передаем из поколения в поколение и здорово, что таким образом остается преемственность наших любимых историй и персонажей. Новый фильм создан с огромной любовью и вниманием к деталям».

Максим Рогальский:

«Вся наша индустрия ждет выход фильма с нетерпением. В кинотеатрах трейлер посмотрели уже более 20 млн зрителей».

«Это музыкальная сказочная феерия, фильм абсолютно для всех – детей и взрослых, каждый найдет в нем что-то свое».



ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

Жанр: романтическая сказка, приключения, комедия

Производство: Киностудия «РОК» при поддержке Фонда кино, онлайн-кинотеатра Okko, киностудии «Союзмультфильм», кинокомпании «Контент-Клуб» и телеканала НТВ

Генеральный продюсер: Алексей Учитель

Продюсеры: Юлиана Слащева, Эльвира Дмитриевская, Антон Сиренко, Тимур Вайнштейн, Анастасия Акопян

Ассоциированный продюсер: Максим Рогальский

Режиссёр-постановщик: Илья Учитель

Автор сценария: Константин Челидзе

Оператор-постановщик: Морад Абдель-Фаттах

Режиссер монтажа: Александр Кошелев

Композитор: Савва Розанов

Художники-постановщики: Сергей Февралев, Тимур Шагиахмедов

Художник по костюмам: Надежда Васильева

Художник по гриму: Ирина Илларионова

CG супервайзер: Вячеслав Болтенков

В ролях: Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Сергей Гармаш и другие.

Возрастное ограничение: 6+

Хронометраж: 100 мин.

Дистрибьютор: Кинопрокатная компания «Наше кино»

Релиз: 7 марта 2024 г.