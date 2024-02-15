15 февраля в 16:00 в творческом пространстве ивановского ж/д вокзала состоится открытие Всероссийской выставки современного дизайна «Мода – народу! От ситца до дизайна». Часть экспозиции – работы дизайнеров, ставшие победителями одноимённого всероссийского конкурса, сообщают организаторы.

Гости выставки смогут увидеть традиционные ивановские ситцы XVIII–ХХ вв. – один из видов декоративно-прикладного искусства, сохраняющего и развивающего традиции народного орнамента. Тысячи образцов агиттекстиля сейчас хранятся в Музее ивановского ситца, общая текстильная коллекция которого насчитывает более полумиллиона единиц. Как отмечают организаторы, именно они вдохновили авторов экспонатов выставки.

Кроме того, на ивановском ж/д вокзале откроются сразу несколько масштабных инсталляций. В центре экспозиции разместится «Принцесса на горошине»: на семи матрасах, обтянутых пёстрыми и яркими простынями из коллекции ХБК «Шуйские ситцы», в окружении подушек с народными набивками будет восседать «русская принцесса» в кокошнике и платье в русском стиле.

Ещё одна важная часть экспозиция – «Мой дом», заполненный предметами домашнего обихода. На выставку отобраны лучшие образцы мебели и текстиля, в первую очередь из Ивановской области. Здесь отражён художественный мир русского дизайна.

Оригинальная конструкция «По заветам конструктивистов» станет символом связи времён – от эпохи конструктивизма 1920-х годов до настоящего времени.

По периметру инсталляции «Башня» разместились манекены в моделях от дизайнеров Ивановской области, Москвы и других городов России, в том числе студентов Института искусств РГУ им. А.Н. Косыгина и ИвГПУ. Заглянув внутрь, посетители смогут изучить эскизы художников и архитекторов 1920-х годов, созданные для альбома «Искусство в быту» (1925 г.), и складную мебель современного производства компании «Глайдер».

Частью экспозиции также стали 50 работ победителей и лауреатов Всероссийского конкурса современного дизайна – принты, костюмы, аксессуары и дополнения, предметы интерьера, вдохновлённые историей и образами агитационного текстиля 1920–1930-х годов и традиционных ивановских тканей из богатой коллекции Музея ивановского ситца.

«Желание соединить в одной экспозиции разные предметы быта и моды, незаменимые в жизни обычного человека, показать, как может меняться этот мир, впитывая всю красоту нашего прикладного самобытного искусства, – эта идея стала главной при создании выставки», – комментируют организаторы.

Организаторами проекта выступают Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области, департамент экономического развития и торговли региона, Культурно-просветительский фонд «Магия моды» при поддержке правительства Ивановской области.

Партнёры конкурса: Ивановский государственный историко-краеведческий музей им. Д.Г. Бурылина, Ивановский государственный политехнический университет, Центр «Мой бизнес», ХБК «Шуйские ситцы», «Альфа-трейд», «Родники-текстиль», бренд «PTAXX», «Армос» и другие.

Фото предоставлены оранизаторами.



