Компания Ushatava выпустила новую коллекцию Garderobe. Это регулярная линия, созданная командой дизайнеров бренда на тему функциональной и выразительной повседневной одежды и аксессуаров. Капсула нацелена на агендеризацию: многие из ярких вещей линии скроены так, что подходят как для женских, так и для мужских форм тела.

Согласно официальному сайту, в коллекции представлено несколько трансформируемых вещей, которые могут менять свой облик благодаря съемным деталям и многофункциональному дизайну. Линия Garderobe обновляется дважды в год - в преддверии сезонов весна-лето и осень-зима.

В весенне-летнем сезоне появились парки и жилеты из плащевой ткани, а также полный ассортимент двусторонних вещей, включая пальто и архивные куртки с дополнительными вариантами укладки. В коллекции также представлена капсула новых тканей от Ushatava , включая клетчатую фланель, вельвет и тонкую шерсть. Один из ключевых цветов этого сезона - серо-голубой.

Логотип бренда в этом сезоне был переработан. Графически он повторяет первый логотип. Креативный директор Нино Шаматава говорит: «Ushatáva всегда была для меня про баланс энергий, и новый логотип это хорошо отражает. В нем есть доля ностальгии, возвращение к истокам, и в то же время он воплощает наш бунтарский дух и стремление к новому».

Фото предоставлены компанией.