«Стокманн» запустил благотворительный проект совместно с фондом «Семья вместе» во всех своих универмагах. В рамках инициативы «Добрые покупки» 50 рублей с каждого платежа, совершенного через СБП в магазинах сети, будут направлены на поддержку детей и их родителей.

«Мы счастливы стать социальным партнером "Стокманн" и благодарны за поддержку наших программ через проект "Добрые покупки". Мы верим, что семейные ценности — это основа счастливого общества, и благодаря таким инициативам мы можем помогать еще большему количеству нуждающихся семей оставаться вместе в трудные периоды жизни», — говорит генеральный директор благотворительного фонда Екатерина Мыслицкая.

Проект был запущен в пилотном режиме в ограниченном количестве универмагов летом 2023 года. По итогам года через систему СПБ было проведено более 24 000 транзакций и перечислено в фонд 1 219 800 рублей. В настоящее время «Добрые покупки» доступны во всех универмагах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Сочи, Красноярска и Перми.

Фото предоставлены оранизаторами.