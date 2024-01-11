С января 2024 года онлайн-платформа Lamoda представит новую коллекцию одежды, обуви и аксессуаров от российского бренда Lime.

Мужская коллекция бренда, которая будет представлена на Lamoda, включает в себя повседневные образы, обувь и аксессуары, сочетающие в себе качественные базовые вещи и тренды для создания гармоничного микса и сочетания.

Детская линия рассчитана на две возрастные группы - 3-6 лет и 7-14 лет. Коллекции представляют собой повседневную одежду из натуральных материалов с функциональным дизайном. В детской линии одежды бренда нет традиционного цветового разделения на девочек и мальчиков.

«Lamoda для многих покупателей – это место, где можно приобрести эксклюзивные и уникальные вещи. Мы очень ценим сотрудничество с Lime и рады, что стали первым партнёром по продаже коллекций для мужчин и детей. Товары от локальных брендов в этих нишах сейчас очень востребованы, в то же время ассортимент ещё продолжает формироваться. Уверена, что новинки от Lime вызовут интерес у наших клиентов», – комментирует Ирина Максимова, директор по развитию ключевых категорий Lamoda.

Фотография предоставлена компанией.