Дизайн украшений основан на традиционных византийских орнаментах, выполненных с использованием техники ковки и филиграни.
В коллекцию вошли семь серег, колец и ожерелий, каждое из которых названо в честь женщины, оставившей след в истории Византии:
Анна - это кольцо и пуссета, выполненные в технике ковки и филиграни, с малахитом на видном месте. Комплект вдохновлен Анной Византийской (Багрянородной), супругой великого князя Владимира I.
Sofya - минималистичное кольцо и серьги-пуссеты с деликатно текстурированными раковинами, квадратными кастами и африканским лазуритом. Комплект посвящен Софии Палеолог, жене русского царя Ивана III.
Irena - это кольцо с вырезанным вручную полукруглым украшением на внутренней стороне раковины. Оно доступно в двух цветах. Дизайнер черпал вдохновение в образе Ирены Дукайны, жены византийского императора Алексия I Комненоса.
Theodora – колье, выполненное в технике художественной ковки в двух вариациях: в золотистом цвете используется танзанийский цоизит, в серебристом – бразильский аквамарин. В одном изделии более 84 деталей, семь камней. Колье выпущено лимитированной партией 25 штук, на каждом выбит индивидуальный номер. Украшение – ода царице Феодоре, одной из самых могущественных женщин Византии.
Коллекция доступна на сайте бренда, а также в ЦУМе и в Poison Drop.
Фотографии предоставлены компанией.