В рамках выставки «Век 19-й. Изменчивая мода. От ампира до модерна» продолжается специальная программа лекций коллекционеров и экспертов, специализирующихся на моде позапрошлого века, сообщает пресс-служба ВДНХ.

9 января в 18:30 коллекционер кружева и текстиля Галина Гунем провела лекцию-беседу о кружеве. На встрече слушатели узнают историю некоторых видов европейского кружева, получат возможность подробно рассмотреть подлинные образцы в деталях и понять, как они создавались.

10 января в 19:00 специалист по ювелирной вышивке Валентина Григорьева расскажет о вышивке в европейском костюме со времён древности до XIX века. Гости ВДНХ узнают, как в Европе зародилась вышивка, как долго она была доступна лишь очень узкому кругу людей и насколько разнообразна в костюме XIX века.

Место проведения: г. Москва, ВДНХ, проспект Мира, д. 123б, павильон «Рабочий и колхозница», лекторий.

Фотографии предоставлены пресс-службой ВДНХ.