Бренд osome2some известен верхней одеждой из премиальных материалов с минималистичным дизайном и акцентированными деталями. В новой коллекции марка выпустилa ряд вещей с подкладкой, которые согреют вас в самые сильные морозы.

В капсулу вошли шуба ALICE, пальто DONALD, OSCAR, STACY и NORA, пуховик LUCAS, полупальто KRISTINA и AGATA, а также бестселлер марки - пальто MERYL. На фабрике в Тоскане дизайнеры лично отбирают материалы, смешивая шерсть с кашемиром, мохером, альпакой и ангорой. Благодаря этому утеплитель выдерживает температуру до минус 15 градусов по Цельсию.

Тонкий шерстяной утеплитель вшит в спинку и переднюю часть одежды, без дополнительного объема. Это позволяет изделию сохранять элегантность. Абсолютный фаворит каталога - зимнее пальто LUCAS с мягкой подкладкой. В этом невероятно легком пуховике из итальянской шерсти с ромбовидной строчкой комфортно при температуре до -25°C.

Фото предоставлены компанией.