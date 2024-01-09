Бренд Sela и сеть кофеен «Буше»создали лимитированную коллекцию к новогодним праздникам. Главная цель этой коллаборации - пробудить зрительные рецепторы и вдохновить на приятные моменты в кругу близких.

Благодаря пастельным тонам и мягким текстурам коллекция создает ощущение тепла, как нежное пирожное с ароматным кофе. В капсулу вошли вещи для женщин и детей. Мягкие футерные костюмы , тонкий хлопковый трикотаж и принты с пирожными «Буше» дополняют фразы«чувствовать настоящее», «вкус по любви», «настоящий момент», «все будет хорошо» и «моя ягодка».

Коллекция доступна с 29 декабря в интернет-магазине Sera. С 1 января она также доступна в собственных магазинах Sera.

Фото предоставлены компанией.