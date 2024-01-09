Новая коллекция художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова погружает в мир Востока, арабского орнамента, восточных специй в красках и блеске камней, сообщает компания.

Арабеска – разновидность орнамента, состоящего из геометрических фигур, причудливого переплетения линий и узоров, завитков, растительных побегов и замысловатых изгибов стеблей, стилизованных экзотических цветов. Художник имплементировал восточные мотивы в витиеватые формы серёг и эмалевую роспись на кольцах.

В коллекции используются белое и жёлтое золото, бриллианты, горячая ювелирная эмаль, сапфиры, рубины, розовый кварц, бирюза, танзаниты, цавориты, а также полудрагоценные камни – хризолиты и халцедон.

Ильгиз Фазулзянов родился в 1968 году в городе Зеленодольске Республики Татарстан. В 1990 году окончил художественное училище по специальности «дизайнер-проектировщик». В 1992 открыл первую ювелирную мастерскую, поставив основной задачей возрождение национальных традиций поволжских татар. Ювелир работает в таких направлениях, как ар-нуво, ар-деко и поддерживает национальное и культурное наследия.

Фотографии предоставлены компанией.