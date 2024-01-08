В сети мультибрендовых магазинов Hiker появились сезонные новинки от The North Face, Brandblack, Helly Hansen, Salomon, Napapijri и других брендов, сообщает компания.

Новые модели от ведущих производителей аутдор-индустрии протестированы Hiker на Алтае. В зимнюю коллекцию сети вошли: обновлённая линейка The North Face, включая пуховики Nuptse, Himalayan и мембранную одежду для горного туризма Summit; функциональная обувь из высокотехнологичных материалов от молодого американского бренда Brandblack; товары Salomon, Napapijri, Helly Hansen и других известных марок, а также модели под собственной торговой маркой – ботинки Hiker Mudguard и Hiker Snowboot для зимнего активного отдыха.

Зимняя коллекция доступна в магазинах Hiker в московских торговых центрах «Авиапарк», «Метрополис», «Европейский» и «Павелецкая плаза».

Hiker – сеть мультибрендовых магазинов для аутдор-активностей и покорения города. В ассортименте магазинов Hiker представлены одежда, обувь и аксессуары The North Face, Helly Hansen, Salomon, Vans, Napapijri и других брендов. Hiker входит в группу компаний Inventive Retail Group.

Фотографии предоставлены компанией.