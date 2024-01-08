Зимний дроп в новом прочтении создан в рамках обновления концепции московского бренда 5 o’Coat, в основе которой – натуральность и природность, сообщает компания.

В коллекцию вошли пальто Mackintosh А-силуэта, с рукавом реглан, встречной складкой по спинке, представленное в двух версиях – демисезонное и утеплённое, пальто-пиджак графичного кроя с выведенным плечом и акцентом на талии, выполненное из шерсти молочного цвета, брюки – классические и расслабленные с резинкой на поясе, жилет свободного кроя с неглубоким декольте, юбка-миди из шерсти, косынка. Цветовая палитра: молочные, коричневые, чёрные оттенки.

Впервые бренд дополнил коллекцию аксессуарами – сумкой из меха яка, косынкой из шерсти шоколадного цвета и акцентным цветком из шёлковой органзы на кожаном шнуре.

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5 o’Coat – российский бренд, основанный в 2017 году в Москве. ДНК бренда – классическое пальто и брючные костюмы из натуральных и качественных материалов. Компания имеет собственный цех и производство, где разрабатываются новые модели и отшиваются экспериментальные образцы и партии. Отличительной чертой 5 o’Coat является широкий размерный ряд в нескольких ростовках.

Фотографии предоставлены компанией.