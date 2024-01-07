В преддверии Нового года ассортимент линейки постельного белья Lamoda Home онлайн-платформы Lamoda пополнили новые комплекты с принтами в скандинавском стиле, сообщает компания.

Постельное бельё выполнено из стопроцентного хлопка. Изделия украшены оригинальными принтами в синей или бежевой цветовой гамме. Дизайнеры разработали как минималистичный вариант в виде неровных цветных линий, так и более яркий – с акцентным узором, напоминающим цветок.

Продукция собственной торговой марки Lamoda Home представлена на сайте компании.

Lamoda – онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, основанная в 2011 году как интернет-магазин. Компания входит в состав Global Fashion Group.

Фотографии предоставлены компанией.