Опрос бренда детской одежды и обуви «Котофей» показал, что сегодня россияне готовы потратить на зимнюю обувь от 3 000 до 5 000 рублей.

Как сообщает портал Аdvis со ссылкой на текст опроса, так ответили более 50% опрашиваемых. Валенки желаннее ботильонов и ботфортов Новый сезон – новые тренды. И этой зимой россияне решили переключиться на тепло и комфорт. Согласно полученным результатам, зимой жители нашей страны охотнее всего носят ботинки на шнуровке – их предпочитают 26% опрошенных, сапоги до колена – их выбирают 25,5%, и валенки – им предпочтение отдают 24% россиян.

Маркетологи и стилисты уже несколько лет говорят о том, что популярность валенок растет. И к зиме-2024 они обогнали западный аналог – угги (их носят 19,8% проголосовавших), ботильоны (17,2%) и ботфорты (их выбирают всего 8,9% респондентов).

Давно не актуально выбирать зимнюю обувь, исходя из ее внешнего вида (хотя тренды все же оказывают немалое влияние). Присматривая себе обувь на зиму, россияне в первую очередь оценивают ее тепловые качества: этот вариант выбрали 57,3% опрошенных. Кроме этого, важен и комфорт – за него проголосовали 53,1%. Убедившись, что в обуви будет тепло и комфортно, россияне обращают внимание на материал – 31.3%; оценивают водонепроницаемость – 25%; задумываются о том, долговечна ли обувь – 15,1%, а примерно каждый десятый (10,9% респондентов) выбирает только ту обувь, за которой будет легко ухаживать. Половина россиян не готова тратить больше 5 000 рублей

Любопытно, но бюджет на покупку идеальной пары у россиян не так высок. 20,8% респондентов выделяют всего до 3 000 руб., еще 30,2% – до 5 000 руб. От 6 000 до 10 000 руб. готовы потратить 22,9% россиян, от 10 000 руб. на покупку обуви откладывают 14,1%, и только 12% важна не цена, а качество обуви.

Неудивительно, что валенки становятся популярнее – они сохранят тепло ног даже в самые сильные морозы и позволят комфортно пробраться через сугробы (а зиму обещают снежную – только за один день ноября в Москве и области выпала треть месячной нормы осадков).

Кстати, больше трети ответивших (39,1%) отметили, что относятся к валенкам положительно, и видели классные модели. При этом несколько стереотипов об этой обуви в головах россиян пока осталось. 14,6% опрошенных считают, что валенки – пережиток прошлого. Но мода циклична, и в тренды то и дело возвращаются вещи из прошлого. Например, вместе с валенками этой зимой вернулись и огромные меховые шапки из 90-х. Инфлюенсеры составляют с ними самые разные образы, что можно сделать и с валенками: 20,8% россиян признались, что не знают, с чем сочетать валенки.

«Валенки – это традиционно теплая и практичная обувь, не раз доказавшая свою практичность. Войлок замечательно поглощает и испаряет влагу, при этом сама ткань не намокает. Именно такое сухое тепло очень полезно для профилактики простудных заболеваний. Войлочная обувь «дышит», внутри создается массажный эффект, что способствует улучшению циркуляции крови. Кроме того, качественно произведенные валенки имеют правильную внутреннюю форму, соответствующую стопе, и ногам не нужно приформовывать окружающее пространство под себя. Если правильно выбрать валенки своего размера, можно носить одну пару несколько лет», – отметил Андрей Капуста, директор по маркетингу «Котофей».

Фото взяты из открытых источников.