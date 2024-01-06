В сотрудничестве с ÖMANKÖ, творческим объединением и медиакомпанией, специализирующейся на современной культуре и моде, телеканал ТНТ выпустил ряд товаров в честь 25-летия канала. Основная идея дизайнеров заключалась в том, чтобы показать структуру ТНТ и его 25-летний переход.

Эта сложная задача была решена путем "разделения" логотипа на три разные "сцены". Первая "Т" - это платформа вещания и сам контент; вторая "Н" - закулисный, интересный и загадочный для многих, процесс создания продукта, в котором участвуют десятки людей за кадром. И третье "Т" - это зрители, наблюдающие за результатами работы первых двух элементов.

Логотип был разработан для печати на футболке и сочетает в себе три элемента. Число "25", означающее юбилей канала, телевизор с антенной и буква "Ö"; на обратной стороне футболки изображена эволюция логотипа ТНТ с момента его создания в 1998 году, с вариациями конца 90-х, 90-х, 2010-х и сегодняшнего дня, в соответствии с тенденциями времени. Эволюцию логотипа можно оценить визуально.

Фото предоставлены компанией.