Актер Ярослав Могильников, наиболее известный по роли Елаша в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", рэперы Kai Angel и 9mice стали лицами бренда Канье Уэста. Дизайн вещей разработал Гоша Рубчинский. Дизайнеры поделились фотографиями в социальных сетях.

На снимке Могильников позирует в лонгсливе от Рубчинского. На одежде написано слово "Vultures" – так называется грядущий альбом Уэста.

В середине месяца Канье Уэст объявил о назначении Гоши Рубчинского главным дизайнером Yeezy. По словам рэпера, сотрудничество с Рубчинским - это "важное достижение в истории индустрии". Дизайнер объявил, что больше не будет сотрудничать с японским брендом Comme des Garcons, а также покинет Rassvet Family, которую он основал.

Фото взяты из открытых источников.