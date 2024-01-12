Первая официальная коллаборация Mark Formelle и «Мосфильм» приурочена к 50-летию популярной комедии Леонида Гайдая, сообщает newgrodno.by.

Сотрудничество будет распространяться и на другие известные фильмы. Коллекция была выпущена в честь столетия киноконцерна "Мосфильм".

Коллекция состоит из пяти футболок на разные темы. Каждый принт сочетает в себе кадр с цитатой из классики советского кино: на футболках изображены знаменитые сцены из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Например, сцена на царском банкете, где главный герой спрашивает: "За чей счет банкет?".

Белая футболка основана на цитате авантюриста Жоржа, который в финале пьесы оказывается в неловком положении, прячась от полиции под мостом. В этой одежде увековечили фразу «Что-то я не узнаю вас в гриме…».

«Для нас это первый опыт работы с советской киноклассикой. И начинаем мы его с культовой киноленты, комично обыгравшей идею перемещения во времени. Она и сегодня смотрится актуально, обрастая новыми интерпретациями и подтекстами, так что удачно легла на принты для футболок. И это не только про комфорт и стиль, но и про общение с людьми: ведь одежда говорит за вас известными сценами из фильма. И это в ней как раз и привлекает», – поясняют в Mark Formelle.

Коллекция уже поступила в магазины Mark Formelle в Белоруссии. Она также доступна в интернет-магазине с бесплатной доставкой на дом. В 2024 году белорусский производитель планирует перенести на одежду и другие фильмы из сокровищницы советской киноклассики.

Фотографии представлены сайтом newgrodno.by