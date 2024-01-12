Россияне в 2023 году искали на "Авито" брендовые товары, необычную обувь, новые модели гаджетов и различные игрушки. По данным ТАСС, соответствующие поисковые запросы оказались самыми модными.

Эксперты сайта проанализировали запросы пользователей в 2023 году, чтобы выяснить, какие из них были самыми быстрорастущими. «В топе брендовых запросов - кроссовки от брендов Balenciaga и New Balance. Их искали в три и четыре раза чаще соответственно», - отметили в «Авито».

Кроме того, большой популярностью пользуются так называемые подкрадули (необычная обувь). Пользователи сайта ввели соответствующий поисковый запрос почти 400 000 раз. В категории гаджетов большим спросом пользовалась продукция Apple. Новый iPhone 15 искали более чем в 9,5 раз чаще, чем iPhone 14, - почти полмиллиона поисковых запросов.

Самыми популярными игрушками стали Хагглс и Капибара: первого искали в семь раз чаще, а второго - почти в пять раз. Спрос на кукол Барби и аксессуары к ним также вырос после выхода одноименного фильма.

Фото взяты из открытых источников.