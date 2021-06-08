Российский бренд 12Storeez представил свою первую линию нижнего белья. Она продолжает идею о комфортном базовом гардеробе, который можно собрать в одном магазине.

«Мы давно хотели сделать такую коллекцию: лаконичное базовое белье под любую одежду, незаметное и комфортное. Это модели без принтов и кружев, со спаянными, практически невидимыми швами: визуальная чистота, такая, какой мы её задумали», – рассказали дизайнеры 12Storeez, сестры Ирина и Марина Голомаздины.

В дебютную бельевую коллекцию бренда вошли лаконичные модели – бесшовные топы, бра на тонких бретелях, трусы с классической и высокой линией талии. Нейтральную палитру составили спокойные оттенки: черный, белый, светло-серый и бежевый цвета.

«Кроме внешнего вида, мы позаботились о качестве и тактильных свойствах белья: оно сделано из смесового материала, это полиамид и спандекс. Мягкая и бархатистая ткань, прочная и очень эластичная – растягивается, но не деформируется при стирке и использовании. Еще она хорошо дышит за счет пористой структуры и помогает дышать вашей коже, что очень важно всегда», – сказано в Instagram российской марки.